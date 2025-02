El volante de Colo Colo y la Selección chilena, Arturo Vidal, expresó dudas sobre participar en el amistoso de La Roja contra Panamá, programado para el sábado 8 de febrero, debido a una dolencia física que lo dejó fuera del partido de su equipo ante Santiago Wanderers por Copa Chile. Vidal, quien es considerado uno de los líderes de los jugadores locales, manifestó que no arriesgará su salud y no está seguro de poder disputar el encuentro contra Panamá, pensando en el campeonato que se avecina en diez días.

Arturo Vidal, volante de Colo Colo y la Selección chilena, comentó que tiene dudas sobre sumar minutos en La Roja de Ricardo Gareca durante el amistoso contra Panamá.

El combinado nacional recibe a los centroamericanos este sábado 8 de febrero, en un duelo que servirá como preparatorio para la doble fecha de Eliminatorias en marzo.

El ‘Rey’ es uno de los llamados a liderar la nómina de jugadores locales pero, en sus propias palabras, asoma muy difícil que pueda ver acción ante los panameños.

¿La razón? Una dolencia física que también lo marginó del partido de Colo Colo ante Santiago Wanderers por Copa Chile.

“Yo tengo una molestia y no puedo arriesgar. En esta etapa no podemos arriesgar cuando en 10 días jugamos el campeonato. Lo mismo que Correa (Javier) y los que estamos afuera”, dijo el volante durante una transmisión en redes.

“No voy a arriesgar nada, no sé si el sábado pueda jugar. No quiero arriesgar. Mañana estamos citados en Juan Pinto Durán y me presento, pero no sé si llegó a jugar el sábado”, agregó Arturo Vidal.