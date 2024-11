El arquero chileno y seleccionado nacional, Lawrence Vigouroux, respondió en duros términos al periodista y comentarista deportivo, Cristian Arcos, quien criticó la nominación del portero a La Roja de Ricardo Gareca.

En radio ADN, el comunicador aseguró que le “sorprende” que se siga convocando al arquero, quien actualmente milita en el Swansea, equipo de la Championship, segunda división del fútbol profesional inglés.

Junto a otros panelistas, como Manuel Fernández, Pamela Juanita Cordero y Rodrigo Hernández, se encontraban comentando la no nominación del portero de Universidad de Chile, Gabriel Castellón, ante lo que Arcos se pronunció criticando el llamado al ex Burnley de Premier League.

“Me siguen sorprendiendo las convocatorias de Vigouroux, porque no es un arquero joven, porque no juega mucho, porque no está en un gran rendimiento, no está en un gran equipo”, aseguró Cristian Arcos.

Luego de que la opinión de Cristian Arcos fuera recogida por algunos medios y viralizada en redes sociales, Lawrence Vigouroux respondió a través de su cuenta de Instagram.

“No ha visto ninguno de mis partidos esta temporada y todavía tiene esta opinión”, aseguró el arquero.

A esto, Vigouroux agregó que “siempre es un sueño para mi venir a representar a mi país”.

Los positivos números de Lawrence Vigouroux en temporada 2024

Lawrence Vigouroux nació en Inglaterra en 1993, hijo de padre chileno y madre jamaicana. A sus 31 años, la mayor parte de su carrera la ha desempeñado en Inglaterra. Formado en las inferiores del Tottemham, registra pasos por Swindon Town, Hyde, Leyton Orient y Burnley, así como por Everton de Viña del Mar.

Desde el segundo semestre de 2024, el seleccionado chileno se encuentra defendiendo los colores del Swansea de la segunda división de Inglaterra.

En lo que va del año, Vigouroux ha disputado 15 partidos completos, registrando cinco victorias, cuatro empates y seis derrotas. En la temporada, ha recibido 10 goles y ha mantenido su vaya invicta en cinco duelos.