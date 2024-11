Tras la victoria de Chile por 4-2 sobre Venezuela, por las Eliminatorias al Mundial 2026, Arturo Vidal habló en zona mixta y lanzó una crítica a dos excompañeros de La Roja que ahora son comentaristas deportivos.

El periodista de ESPN Christopher Brandt le pidió al ‘King’ enviarles un mensaje a Jean Beausejour y Mauricio Pinilla. Ante esto, el ’23′ de Colo Colo les pidió no ser tan duros en el análisis con los jóvenes del combinado.

“Fueron futbolistas. Ellos saben, ojalá no sean tan duros, ellos estuvieron acá. Claramente cuando los resultados no salen, hay que aguantar y los jóvenes son los que más sufren. Ellos que estuvieron acá podrían dar más consejos y no atacar tanto, porque los jóvenes sufren. La Selección no es Brasil ni Argentina. Acá hay que lucharla porque o sino no se clasifica”, expresó.

“Ojalá algún día los muchachos vayan a Pinto Durán a dar consejos, porque los chicos necesitan consejos. Los esperamos, yo espero seguir en la Selección y quiero ver a los jugadores que ganaron cosas y que pasaron momentos difíciles que aconsejen a los más chicos, porque eso los ayuda a crecer más rápido”, agregó.

Un mensaje que no cayó bien en Beausejour, quien salió al cruce de las palabras de Vidal. El exlateral izquierdo sacó a colación las duras críticas que hizo el de San Joaquín al proceso de Ricardo Gareca cuando no era parte del ‘Equipo de Todos’.

“Yo me siento interpelado, pero me gusta separar los roles. En mi caso, yo no tengo nada que hacer en Pinto Durán, estoy desde otra posición. Estoy en otra posición y la asumo con profesionalismo, con mucho respeto y entendiendo que en algún momento fui jugador de fútbol”, dijo.

“Nunca he sido drástico ni definitivo en mis sentencias. Si hay alguien que en el último tiempo fue drástico, definitivo y rayó en la falta de respeto fue Arturo. Ese poncho a mí no me cabe de ninguna forma”, expresó Jean.