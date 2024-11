En un duelo clave por las Eliminatorias, La Roja no logró imponerse ante Perú, generando preocupación en Chile por su rendimiento y la falta de efectividad. A pesar de la derrota, lo que causó molestia fue la demora de Ricardo Gareca en realizar cambios, siendo las primeras sustituciones para Chile en el minuto 94. El técnico justificó su decisión explicando que el equipo se veía bien y que esperó hasta el final para evaluar posibles molestias o cansancio. A pesar de las críticas, Gareca destacó la actuación de los jóvenes jugadores de La Roja y expresó confianza en el futuro del equipo. Ahora, Chile se prepara para enfrentar a Venezuela en un partido crucial para sus aspiraciones mundialistas.

La Roja de Ricardo Gareca no logró imponerse en condición de visitante ante Perú, elencos que se encuentran en el fondo de la tabla de posiciones de Eliminatorias y que caca vez pierden más terreno en la lucha por asistir al Mundial 2026.

No obstante y a pesar del pésimo resultado para las aspiraciones de Chile, lo que llamó la atención y causó fuerte molestia en suelo nacional fue la mejora excesiva de Ricardo Gareca para realizar modificaciones, ya que lanzó al terreno de juego a Esteban Pavez y Felipe Mora al minuto 94′ de partido, siendo las primeras sustituciones de Chile.

Panorama totalmente diferente al de Perú, quienes hicieron 5 cambios en el tiempo regular.

Como explicación, el ‘Tigre’ charló en conferencia de prensa y entregó detalles de su demora.

“No veía motivos para hacerlo”

En sus palabras, Gareca detalló que “veíamos bien al equipo. A veces tienes la urgencia de hacer cambios, pero cuando uno ve bien al equipo no veíamos motivos para hacerlo. Recién sobre el final, cuando veíamos molestias o cansancio, los pudimos hacer”.

"NO HICIMOS CAMBIOS PORQUE VEÍAMOS BIEN AL EQUIPO" Ricardo Gareca, técnico de #LaRoja, explicó las razones del por qué no realizó modificaciones antes, y sólo movió el banco en el minuto 94: "Sobre el final veíamos algún cansancio y pudimos hacer los cambios" pic.twitter.com/Xt0VsOVAND — ESPN Chile (@ESPNChile) November 16, 2024

“Lo veíamos tan bien al equipo, que respondía. Precisamente cuando Perú empezó a hacer las modificaciones fue cuando Chile más cómodo se sintió en el partido. Lo más importante es que los muchachos soportaron bien el partido, nosotros lo veíamos bien al equipo como para hacer cambios en un partido caliente”, justificó.

Sin embargo, sus explicaciones no fueron satisfactorias y le volvieron a consultar por la demora de los cambios, a lo que volvió a contestar: “yo entiendo las apreciaciones. Se está muy acostumbrado a los cambios. Lo que nosotros veíamos desde el banco era que el equipo estaba bien”.

“Le preguntábamos a los jugadores cómo estaban y nos decían que bien. Más allá de que entiendo la desesperación que transita en la gente, uno cuando ve al equipo bien… Era cuestión de tratar de serenarnos en los últimos metros del campo de juego, lamentablemente no lo pudimos hacer”, afirmó.

“No es que no les tenga fe”

Siguiendo esa línea, el DT de Chile añadió que “acepto la inquietud de ustedes (los periodistas). Con la introducción de algunos muchachos se pudo haber dado. No es que uno no les tenga fe, eso no corre por la cabeza nuestra”.

Los jovenes de La Roja

Posteriormente, aclaró que ve una mejora en los jovenes jugadores de La Roja, asegurando que “vemos bien a los muchachos, evolucionar, Chile tiene futuro, por lo menos para nosotros, en sus jóvenes. Es cuestión de que adquieran más roce internacional, esta clase de partidos”.

“Tuvimos en el campo de juego a (Vicente) Pizarro, (Felipe) Loyola, (Alexander) Aravena. Son muchachos que nos van a potenciar. Hicieron partidos muy aceptables”, deslizó.

Por otra parte reconoció que “me reconforta que pude salir de la sequía de no obtener resultados, en una selección con la importancia de Chile, con la expectativa que generé, encima con todo lo que nos tocó vivir en el final del partido”.

“Es un aliciente que me lleva a estar convencido de lo que estamos haciendo. El convencimiento que tengo es que Chile es una selección muy importante, en una situación tremendamente incómoda, pero estoy seguro que Chile va a levantar y vamos a ir mejorando”, señaló.

Para finalizar, Ricardo Gareca asumió que “fue un partido de trámite parejo, dio la sensación que tuvimos mejores situaciones de gol, aunque Perú tuvo las suyas. Lo buscamos los dos, intentamos ganar el partido, lamentablemente no se pudo”.

"DA LA SENSACIÓN QUE TUVIMOS MEJORES SITUACIONES DE GOL NOSOTROS" Ricardo Gareca, DT de la Selección Chilena, destacó la actuación de Arturo Vidal ante Perú y entregó su percepción del cotejo: "Nos vamos con esa sensación de haber hecho una actuación para ganar el partido" pic.twitter.com/YxFoG2lTDb — ESPN Chile (@ESPNChile) November 16, 2024

“Nos vamos con la sensación de haber hecho una actuación como para haber ganado el partido”, cerró.

Ahora Chile tendrá un nuevo desafío en Eliminatorias, enfrentar a Venezuela en el estadio Nacional este martes 26 de noviembre a contar de las 21:00 horas, duelo crucial para las aspiraciones de La Roja.