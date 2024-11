Percy Olivares, exjugador de la selección peruana, se fue en picada contra Ricardo Gareca, entrenador de La Roja, por nominar a Arturo Vidal para los duelos eliminatorios con la Bicolor y Venezuela.

El experimentado volante, de 37 años, fue convocado de urgencia al ‘Equipo de Todos’ tras gritar campeón con Colo Colo en el torneo de Primera División.

Y Olivares no entiende la decisión del ‘Tigre’ ante las duras críticas previas del ‘King’ al DT de origen argentino y al mismo combinado nacional.

“¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino… Tiene que dejar de inventar, el fútbol es muy sencillo”, fueron las duras críticas de Vidal a Gareca en el duelo de Chile ante Argentina de inicios de septiembre.

Ante esto, el otrora defensor que jugó profesionalmente de 1987 a 2007 dijo a ESPN Chile que “a mí me pareció una falta de respeto. Me apenó mucho el hecho de que estas cosas se estén normalizando”.

“Me parece grave y está también el caso de Suárez con Bielsa. Son futbolistas de talla mundial, pero el fútbol está así. Pero quienes dan esa imagen tienen que pensar más, llegará el momento que se haga normal faltar el respeto al entrenador”, agregó.

En la misma línea, el jugador que jugó las Eliminatorias de 1990, 1994, 1998 y 2002 con Perú dijo que “si no estás bien formado, que es lo que se muestra, no quiero pensar que necesiten de ayuda para dejar de hacer eso, faltar el respeto al ser humano. Siendo la relevancia que tiene es muy fuerte. Ni cuando jugábamos en el barrio pasaba eso, se le pasó la mano a Vidal”.

Y luego vino el tirón de orejas a Gareca, que llevó a la blanquirroja al Mundial 2018, por convocar al 23’ de Colo Colo para los duelos de noviembre por el camino a la cita en Norteamérica.

“Me parece peor lo que hizo Gareca. Cuando hablo de dar ejemplos, no puedo mezclar las de Vidal con Gareca, pero que lo llame me parece peor. Dice que la selección está por encima de todo, entonces también tenía que llamar a los compañeros que hablaron mal de él y de toda la selección”, sentenció.