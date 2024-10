Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Selección chilena Sub 15 cayó 2-1 ante Argentina en el Sudamericano Sub 15 celebrado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, quedando en la cuarta posición del torneo. Los argentinos se adelantaron con goles de De Martis y Pereyra, pero Chile descontó con un tanto de Zidane Yáñez, quien fue la figura del equipo. A pesar del esfuerzo, Chile no logró igualar el marcador y Argentina se llevó el tercer lugar. Paraguay y Ecuador disputarán la final del campeonato.