El técnico de la Selección chilena, Ricardo Gareca, pone en duda su continuidad tras la derrota 4-0 frente a Colombia en las Eliminatorias. El estratega expresó su incertidumbre ante la situación y señaló que necesita reflexionar antes de tomar una decisión sobre su futuro al mando de La Roja, destacando la complejidad del proceso actual. Gareca manifestó que no está listo para abandonar su cargo en este momento, dejando abierta la posibilidad de una posible salida.

Ricardo Gareca, técnico de la Selección chilena, manifestó dudas sobre su continuidad al mando de La Roja luego de la paliza sufrida ante Colombia por Eliminatorias.

Tras perder 4-0 ante el combinado ‘cafetalero’, el DT del combinado nacional dio a entrever que la goleada caló hondo.

“Hoy no puedo dar una respuesta concreta. Me invade, y a todos, un montón de sensaciones. No acostumbro a tomar decisiones en caliente. Quiero pensar, enfriarme”, dijo de entrada el ‘Tigre’.

“Es un proceso difícil, complicado. Pero hoy no estoy para tomar ninguna determinación. Necesito estar con mi cuerpo técnico, con los dirigentes también”, agregó el DT de La Roja.

Luego, Ricardo Gareca dio a entender que su partida dependerá de lo que pueda negociar con la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile.

“Hay tiempo, pero lo que tenga que ver con decisiones de abandonar el cargo, no estoy en condiciones de hacerlo en este momento”, enfatizó el ‘Tigre’.