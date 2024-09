El DT de la Selección de Chile, Ricardo Gareca, anunció la lista de convocados para los partidos de Eliminatorias contra Brasil y Colombia, dejando nuevamente fuera a Arturo Vidal, quien ha criticado públicamente. Gareca afirmó que la lista es la más conveniente y mencionó que algunos jugadores no respondieron al llamado del cuerpo técnico, algo que nunca le había ocurrido antes. Aclaró que no tiene problemas con Vidal ni con nadie en particular, enfocándose en el bien de la selección y esperando que los jugadores recapaciten.

El próximo jueves 10 de octubre, en Santiago, el Chile de Ricardo Gareca recibirá a Brasil y luego viajará a Colombia. De a la doble fecha FIFA, el DT realizó una conferencia de prensa en la que no solo anunció la lista de convocados para la fecha de Eliminatorias doble sino que, además, respondió algunas dudas de los periodistas.

Una de las primeras consultas que se le realizó estuvo relacionada a las críticas públicas que ha realizado en más de una ocasión Arturo Vidal, quien nuevamente quedó fuera del llamado del ‘Tigre’.

“Arturo Vidal, en Copa Libertadores, tuvo actuación destacada. Se presumía que venía en un buen momento. ¿Cuánto afecta lo de afuera de la cancha para no tenerlo en esta nómina?“, fue la consulta del periodista Francisco Caneo, de radio Cooperativa. De inmediato, el DT de la Selección de Chile contestó.

“Lo de Vidal es algo… no tengo nada que opinar. Simplemente, la lista que dimos creemos que es la más conveniente para los partidos con Brasil y Colombia” comenzó asegurando el seleccionador.

“Hoy en día, los jugadores se expresan en las redes y a través de ustedes (periodistas) y también tienen la oportunidad de expresarse personalmente. Para nosotros es un todo. Nos interesan los muchachos que quieren y desean estar en la selección. También escucho si hay un deseo particular o quieren estar alejados de lo que tiene que ver con selección”, añadió.

Jugadores no contestaron al llamado de Gareca

En la misma respuesta, pero sin dar nombres, Ricardo Gareca contó que, en determinado momento, algunos jugadores no dieron respuesta al llamado del comando técnico.

“Nosotros llegamos a Chile y hemos tratado de contactarnos con todos. Hubo muchachos que, por ejemplo, no contestaron a la selección, al llamado del cuerpo técnico. Uno respeta esa privacidad que quieren tener. (…) No tengo problema con los comentarios que puedan hacer personalmente a nosotros como cuerpo técnico. Me interesa la selección, por sobre todas las cosas”, concluyó.

Sin embargo, ahí no quedó el tema, pues se le insistió con el tema. “No quiero profundizar. Todos somos seres humanos, tenemos situaciones que nos toca vivir día a día y muchas veces no estamos de la mejor manera. Me llamó la atención en un determinado momento que no me contestaran, porque nunca antes me había pasado. Son cosas que uno respeta, más que nada. No tengo ningún tipo de inconveniente. Lo traje a colación porque hay situaciones que uno tiene que ir sobrepasando y saber con quién va contando en lo que tiene que ver con lo futbolístico”, mencionó.

Asimismo, insistió en que no tiene inconvenientes con Arturo Vidal. “No tenemos problema con nadie en particular. Queremos el bien de la selección y que, en su momento, el jugador recapacite y tire algunos mensajes a través de sus redes (…). Soy una persona que entiende cuando uno no atraviesa su mejor momento y no quiere contestar la llamada de nadie”, finalizó.