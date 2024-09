Ricardo Gareca, técnico de la Selección Chilena de fútbol, enfrenta críticas por los malos resultados en la Copa América y en las Eliminatorias Sudamericanas, donde sufrieron derrotas ante Argentina y Bolivia. En una entrevista con La Mesa del Fútbol, el argentino admitió que no está atravesando un buen momento futbolístico. A pesar de sentirse bien personalmente en Chile, reconoció que deportivamente no han logrado los resultados deseados. Gareca aclaró que su objetivo es clasificar al Mundial y negó estar liderando un cambio generacional en el equipo. Respecto al momento de la Selección Chilena, el técnico mencionó que buscan volver a ser competitivos y aspirar a estar en un mundial, pero el proceso llevará tiempo debido a que no han clasificado a los últimos dos mundiales.

Ricardo Gareca no la viene pasando bien con La Roja. La eliminación temprana en la Copa América y las derrotas ante Argentina y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas han generado una serie de críticas por parte de los hinchas y los medios de comunicación en Chile.

Ante esto, el Tigre aceptó que no viene atravesando un buen momento futbolístico, pues no se vienen dando los resultados.

En una entrevista con La Mesa del Fútbol, el argentino también indicó que no llegó a Chile para liderar un cambio generacional, sino para convocar a los mejores jugadores.

“En lo personal, sí la estoy pasando bien, porque me tratan bien. Chile es un gran país, muy formado, tengo todas comodidades para yo pasarla bien. Deportivamente no, porque no se han dado los resultados. Entonces, en ese aspecto, no la estoy pasando bien“, indicó en un primer momento.

“Yo no estoy con ninguna idea de hacer un cambio generacional. Simplemente, voy convocando de acuerdo a lo que veo. No fui con ninguna intención en particular. La única intención que tengo es clasificar al Mundial”, complementó.

¿Qué momento atraviesa la Selección de Chile?

En tanto, al ser consultado sobre el momento que viene atravesando La Roja, Ricardo Gareca afirmó que la selección está buscando -nuevamente- ser un equipo competitivo. Sin embargo, confesó que llevará un tiempo, pues no ha clasificado a dos mundiales consecutivos.

“Chile está atravesando un momento donde necesita encontrar a una selección competitiva. Lo fue durante algunos años atrás. Siempre Chile ha sido competitiva, lo que pasa es que le costó. Entonces, es volver a encontrarse y que aspire a volver a estar en un mundial. Son protagonistas en las competencias que les ha toca disputar”, indicó en un primer momento.

“Es un proceso con dos mundiales que estamos fuera, lo que lleva con el tiempo, seguramente, a replantear algunas cosas futbolísticas y quienes son los jóvenes que pueden sumarse. Están en ese proceso. Tienen un proceso de ver y de encontrar, y cuanto antes puedan hacerlo para dar resultados”, finalizó.