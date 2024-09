Arturo Vidal criticó a Ricardo Gareca por el poco protagonismo de jugadores de Colo Colo en la selección chilena durante la derrota ante Argentina, lo que desató la respuesta de Óscar Ruggeri, campeón mundial con Argentina, quien defendió al \'Tigre\' y cuestionó las declaraciones del jugador chileno, señalando que aún está en actividad y podría ser convocado, criticando su actitud hacia el entrenador de su país y recordando que no se puede faltarle el respeto a un técnico.

La furia de Arturo Vidal contra Ricardo Gareca traspasó las fronteras y encontró la respuesta de un campeón con la selección argentina y actual comentarista: Óscar Ruggeri.

Durante el duro traspié de La Roja por 3-0 ante la ‘albiceleste’, en Buenos Aires, el ‘King’ exteriorizó su molestia con el ‘Tigre’, especialmente por el poco protagonismo de los jugadores de Colo Colo en la alineación.

“Este hueón (Gareca) no ve la Copa Libertadores, solo el campeonato argentino”, criticó el ‘23’ albo cuando Gareca ordenó el ingreso de Williams Alarcón en reemplazo de Marcelino Núñez, dejando sin chances a Esteban Pavez, capitán del ‘Cacique’.

“¡Tienes que hacer cambios! Tienen que calmarse en la cancha. Tiene que dejar de inventar. El fútbol es muy sencillo”, agregó, complementando que “se le olvidó que tenía a Pavez y al ‘Vicho’ (Pizarro) en la banca”, añadió.

Ante esto, el ‘Cabezón’ Ruggeri salió al paso de los dichos del bicampeón de América con Chile, arremetiendo contra el experimentado volante de 37 años.

“Dios mío. El flaco llegó hace dos meses. Estas son declaraciones porque no lo llamó, lógico”, indicó el campeón del mundo en 1986 en su rol de comentarista en ESPN F90.

“A mi amigo lo voy a defender siempre. Este (apuntando a Vidal) qué me importa, con ese coso en la cabeza”, añadió.

Siguiendo con su crítica al ex Juventus, Bayern, Barcelona e Inter, el otrora defensor central dijo: “Más allá de las cosas que le puede decir a Gareca, no puede dirigirse así al entrenador de la selección de su país. Es un jugador en actividad, todavía no está afuera. Puede ser convocado”.

“¿Cómo le vas a decir huevón a tu entrenador? Nosotros anda a decirle huevón a Bilardo”, cerró Ruggeri.

