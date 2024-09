La hinchada de La Roja se mostró indignada por el comportamiento de los fanáticos de la ‘albiceleste’ en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, más precisamente en la previa al cruce entre argentinos y chilenos por las Eliminatorias al Mundial 2026.

En momentos que el combinado que dirige Ricardo Gareca realizaba el calentamiento en la cancha de River Plate, la afición trasandina comenzó a entonar burlescos cánticos contra los chilenos.

“El que no salta es un huevón”; “el que no salta es un traidor”; o “el que no salta no va al Mundial”, fueron los que más se escucharon.

Para peor. Una fuerte pifiadera prácticamente silenció el himno nacional de Chile, acción que provocó la ira de la hinchada nacional.

La furia de los chilenos se hizo sentir en redes, pidiendo una sanción para Argentina por parte de la Conmebol. Apuntar que el ente rector del fútbol sudamericano ya le dio una ‘ayudita’ a la ‘albiceleste’ para este duelo con La Roja.

La AFA había sido sancionada con la mitad del aforo por “cánticos racistas y homofóbicos”. Con Uruguay, en la cancha de Boca Juniors, se cantó: “A estos putos les tenemos que ganar“.

Finalmente, tras una apelación, esa sanción fue rebajada a 75% para el cruce con Chile ¿La Conmebol actuará contra los argentinos?

"El que no salta no va al Mundial", canta la hinchada previo al duelo de la Selección Argentina ante chile. pic.twitter.com/SEAPrKy408 — Andrés Yossen 🇦🇷 ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) September 6, 2024

El que no salta es un traidor. pic.twitter.com/k7dmXPQhgp — Luki Gargiulo 🎓 (@luki_gargiulo) September 6, 2024

La reacción de la hinchada nacional

@CONMEBOL Alejandro Domínguez no vio el partido de ayer Argentina vs Chile , sobre las pifias del Himno nacional de Chile, no habrá sanción alguna — Carlos Gutiérrez Nu (@CarloGutirrezNu) September 6, 2024

@agdws @FIFAcom @CONMEBOL castigarán a Argentina por pifias y cantos hacia chile cuando sonaba el himno de @LaRoja ? Sino, se pasarían de Vendidos y Mafiosos, además de consentidores de Argentina. Hagan algo sino, ya sabemos a quien benefician y Ayudan — José Antonio ✌️ (@Jose_AntonioSO) September 6, 2024

Me imagino que la @CONMEBOL sancionará a Argentina por las pifias en el himno nacional de Chile. #VamosChile — Maximiliano (@maxi102615) September 5, 2024

@CONMEBOL pifias contra chile en el himno patrio cantos senofobos contra chile de los seudos hinchas argentinos espero que reciban el castigo que se merecen — patricio (@patolinox) September 6, 2024

Por las pifias al himno de chile de los argentinos, multa para chile @CokeHevia 😅 — luxo1458 🐢 (@luxo14581) September 6, 2024