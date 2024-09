Mauricio Isla, capitán de La Roja ante Argentina, exteriorizó su amargura por la clara derrota de la selección chilena por 3-0 ante la albiceleste, en Buenos Aires, en cruce por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

El campeón del mundo pasó por encima esta noche de un opaco Chile, principalmente en el segundo lapso. Amargo debut de Ricardo Gareca en este largo camino hacia la cita en Estados Unidos, Canadá y México.

Tras el pitazo final, el experimentado lateral derecho y bicampeón de América con el ‘Equipo de Todos’ declaró que “Argentina sigue jugando bien pese a la ausencia de dos leyendas (Messi y Di María) y lo demostró hoy“.

“Nosotros estamos en un proceso, donde tenemos muchos jugadores que se están recién acostumbrando a la selección. Tenemos que estar tranquilos”, añadió.

De cara a lo que viene, el jugador de Colo Colo indicó que “ahora tenemos el martes un partido demasiado importante ante Bolivia, fundamental. Hoy tratamos de hacer lo mejor, tuvimos algunas oportunidades también que no supimos aprovechar, pero teníamos al frente a jugadores de categoría”.

“Repito que estamos en un proceso de cambios, venimos de un proceso bonito y hay jugadores jóvenes, ser humildes y seguir confiando en lo que estamos haciendo. No me importa ser capitán, pero siempre me sentí importante en este equipo”, cerró.

Tras la derrota ante los de Lionel Scaloni, y sumado al triunfo en primer turno de Bolivia sobre Venezuela, Chile quedó penúltimo en la tabla de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo en Norteamérica.

Luego de siete encuentros, La Roja apenas suma 5 puntos, superando solo al colista Perú (2 unidades), que juega este viernes con Colombia.