La selección chilena no levanta cabeza en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La dolorosa caída ante Argentina profundiza los problemas de La Roja que acumula 7 partidos consecutivos sin anotar goles.

Tras la caída ante los trasandinos, fue Ricardo Gareca quien en conferencia de prensa salió al paso de la frustrante caída y aseguró que ante Bolivia la consigna es la victoria.

En sus primeras palabras, el ‘Tigre’ reconoció que “tenemos que mejorar. Fue un partido difícil ante Argentina. Lo pudimos controlar por momentos y lo tuvimos en el primer tiempo, pero Argentina está bien en todos y también tiene esa dosis de suerte”.

“Argentina está bien, estadísticamente asusta. Tiene con qué justificar, aunque sea doloroso un 3-0 como pasó. Hay que reconocer lo que merecidamente tiene en su plantel”, indicó.

Por otra parte reconoció que “con el nivel no estoy tranquilo ni es el nivel que me gusta a mí. Se lo aclaro. Hoy jugamos mal, nos superaron, no fue la producción que nosotros queremos, simplemente aceptamos eso. No estoy conforme con el nivel que mostramos”.

“Tenemos que mejorar mucho más. Las Eliminatorias son duras, complicadas. Vamos a hacer todo lo posible para recuperar el nivel que despertó los elogios. Hay que salir de esta situación. Si lo hicimos bien en partidos, lo podemos volver a hacer”, enfatizó.

Posteriormente, fijó la mira en el siguiente duelo que tiene Chile ante Bolivia el próximo martes.

“La fe nunca hay que perderla”

Con relación a esto, el ‘Tigre’ confesó que “es fundamental el partido que se viene. La fe nunca hay que perderla, mientras haya chances, nunca la voy a perder, pero el partido que viene es fundamental, todos sabemos que es muy importante. Tenemos grandes jugadores, hay que levantarse”.

“Hay que levantarse, la Eliminatoria es así, es complicado, es una historia que yo conozco. Cada partido es una historia diferente, lo más importante de todo es dejar atrás todo esto, el primer día duele, las derrotas duelen, pero tenemos todos los argumentos para poder levantarnos”, recalcó

Así también, repasó la gran deuda que tiene Chile en estas Eliminatorias, la falta de gol.

Con relación a esto, Ricardo Gareca sentenció que “lógicamente es la preocupación de todos. Necesitamos reencontrarnos con el gol. A veces esto ocurre, pero hay que hacer todos los méritos para revertir nuestra situación. El gol es una búsqueda, tenemos que ir acentuándonos”.

“El equipo en los primeros tres partidos hizo 8 goles. Después nos ha costado… hoy tuvimos dos claras, no pudimos. Lo más importante es tratar de mentalizarnos para el partido con Bolivia”, deslizó

Por último reconoció que “no fue un buen partido nuestro, y de cara a lo que se viene, tenemos que mejorar. Le pido a la gente que apoye que esto se puede revertir”.

Cabe destacar que Chile recibirá a Bolivia este martes 10 de septiembre a las 18:00 horas en el estadio Nacional.