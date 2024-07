La Roja no la pasa bien en la nueva actualización del Ranking FIFA, luego de su paupérrima participación en la Copa América 2024 disputada en suelo estadounidense.

Si bien hubieron ciertos cobros arbitrales ‘polémicos’ en el certamen continental contra la selección chilena, las estadísticas reflejan un escasos y casi nulos disparos a la portería rival y pese a solo perder contra Argentina, flamante campeona, poco hizo para permanecer por más tiempo en la competición.

Esto le arrastró problemas, ya que en la nueva actualización del Ranking FIFA, Chile siguió cayendo y ahora se encuentra en la posición N°43, superando solo a Paraguay (N°62) y Bolivia (N°89).

En la última actualización, Chile era N°40, pero ahora fue superada por algunos puntos por Perú, quienes son N°42 en la clasificación mundial.

Quienes reinan en la cima del ranking es Argentina, siguiente rival de Chile en las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026.

En segundo lugar en el podio se encuentra Francia, mientras que cerrando el TOP 3 se ubica novedosamente España, quienes tras conseguir la Eurocopa, subieron 5 puestos en la nueva actualización.

El resto de TOP 10 lo cierran Inglaterra (N°4), Brasil (N°5), Bélgica (N°6), Países Bajos (N°7), Portugal (N°8), Colombia (N°9) e Italia (N°10).

