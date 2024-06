Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, volvió este miércoles a referirse a la posibilidad de dirigir en su exitosa carrera a La Roja. El ‘Ingeniero’ no esconde su ilusión de llegar al ‘Equipo de Todos’.

Tras recibir un homenaje en la Cámara de Diputados, en Valparaíso, el ex DT del Real Madrid y el Manchester City confirmó su gran interés por llegar a la banca del combinado nacional.

“Mi futuro en el fútbol nunca se sabe. Como he dicho, en esta profesión a uno lo contratan por bueno y lo echan por malo. Me quedan dos años de contrato con Betis todavía y completaría 27 años fuera de mi país, trabajando y no es fácil”, expresó de entrada.

“Muchas veces por ese camino ya trazado en tiempo fuera no pude venir a Chile (selección), y me dolió. Sobre todo cuando estuvo Arturo Salah a cargo (de la ANFP). Esa vez no pude venir por tener contrato vigente y a mí me gusta cumplirlos”, añadió.

Ante la opción de calzarse el buzo de La Roja, Pellegrini se sinceró y dijo: “es cierto que tengo una deuda con Chile que ojalá pueda tener la oportunidad de pagarla en algún momento”.

“Pero es una deuda que me siento no cien por ciento culpable. Hay una parte dirigencial, parte de formación, de áreas menores, una serie de conceptos que van a llevar a que el desarrollo del fútbol chileno, a través de ese camino, pueda llegar al Mundial y no sentirme que por venir yo vamos a ir”, complementó.

Para cerrar, el estratega señaló que “yo feliz de poder aportar en algún momento y ayudar al desarrollo del fútbol chileno”.