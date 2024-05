Ricardo Gareca, DT de La Roja, ya palpita a fondo lo que será la esperada participación del ‘Equipo de Todos’ en la Copa América de Estados Unidos 2024.

Un evento que comienza el próximo 20 de junio y donde Chile chocará por el Grupo A con Perú, Argentina -vigente campeón regional y mundial- y Canadá.

El ‘Tigre’ apuntó este miércoles al primer gran objetivo del combinado nacional en el próximo certamen continental de selecciones, torneo que La Roja ganó en 2015 y 2016.

“Siempre la Copa América es algo muy importante para nosotros, los entrenadores de selección, porque es donde más tiempo tienes a los jugadores, a los muchachos… Partiendo de ahí la tomamos como algo fundamental la Copa América.”, indicó el argentino a SportsCenter de ESPN.

Respecto a la primera meta en Estados Unidos, Gareca apuesta a que La Roja sea protagonista de la fase de grupos y asegurar el paso a la siguiente ronda, específicamente los cuartos de final.

“El tener asegurado por lo menos esos cuatro partidos (el amistoso con Paraguay y los tres de la fase grupal del torneo en EE.UU.) es algo que es muy importante. Por supuesto que tenemos ambiciones de clasificar. La primera meta es poder clasificar en la Copa América”, agregó.

Por otro lado, el trasandino de 66 años fue consultado por si hay algunos jugadores ya asegurados en la nómina definitiva. Ante esto, el exseleccionador de Perú dijo que “aventurar cuáles van a ser, no me atrevería en estos momentos”, señaló.

“Estamos viendo. No me gustaría dar nombres en particular, pero si quedamos bastante conforme con esos 10 días que estuvimos allá en Europa -para los amistosos con Albania y Francia-“, agregó.

En la misma línea, Gareca indicó que “estamos en una etapa que es necesario ir adaptándonos rápidamente, nosotros a ellos, que ellos nos conozcan. Lógicamente que hay muchos muchachos que nos acompañaron en esa gira de Europa que tienen grandes chances de poder estar en la lista de la Copa América”.