La ANFP oficializó el pasado 5 de mayo la nómina provisional de Ricardo Gareca para la esperada participación de La Roja en la Copa América de Estados Unidos, evento que arranca el próximo 20 de junio.

Una lista de 55 futbolistas que destacó por la presencia del talentoso volante Luciano Cabral, una de las máximas figuras del presente Campeonato Nacional, y por el regreso al ‘Equipo de Todos’ de Marcelo Díaz, bicampeón de América con el combinado y actual capitán de Universidad de Chile.

De cara a su primer gran desafío al mando del seleccionado nacional, el ‘Tigre’ se refirió a la delicada situación que atraviesa el crack de Coquimbo Unido.

Las aspiraciones del argentino nacionalizado se podrían esfumar antes de que el DT de La Roja anuncie la convocatoria oficial. La condena de 10 años de cárcel que Cabral recibió por homicidio -reducida a cinco y, después, a libertad condicional- le impedirían ingresar a Estados Unidos.

Respecto a la convocatoria de Cabral en la prenómina, Gareca señaló en diálogo con Mega que “su actualidad futbolística habla muy bien de él. Es indudable”.

Luego, el trasandino comentó el inconveniente extrafutbolístico que lo dejaría sin jugar por La Roja absoluta en suelo norteamericano. “Sabía de su situación. Pero lo convocamos porque nos gusta como jugador y lo estamos siguiendo”.

“De ahí, su problema anterior fue superado, es parte de su vida. Todos podemos llegar a tener esa clase de problemas, se nos pueden llegar a presentar. Sé que le han negado la visa, pero la Federación está viendo los trámites”, complementó.

Para terminar el tema del ‘10’ pirata, el DT del combinado nacional dijo que “la única manera de descartarlo completamente es que le nieguen la visa. Pero, si se la aceptan, tiene las mismas posibilidades de estar en la Copa América que el resto de los 55 jugadores”.

En cuanto a la vuelta de Marcelo Díaz a La Roja, el exseleccionador de Perú indicó que “tiene experiencia, está consolidado en un equipo que va puntero, un elenco grande, con la demanda que significa La U”.

Respecto a los supuestos problemas que tuvo Díaz en el camarín del ‘Equipo de Todos’ y que lo terminaron marginándolo, Gareca expresó que “no sé lo que pasó, yo no estaba y no me interesa. Las cosas se distorsionan y prefiero vivirlo yo. Sí me interesa lo de dentro y lo de fuera del campo”.

“Si hay diferencias en el camarín y no me pongo de acuerdo con el plantel o alguien no está a gusto, no obligo a nadie. Es necesario ponerme de acuerdo con ellos, que me entienden y ser claro para facilitar su estadía en la Selección”, complementó.

Por último, el sucesor de Eduardo Berrizo entregó pistas de lo que será la nómina final. “Estamos evaluando, quizá podamos dar la lista final antes de lo que establece la Conmebol”, dijo.

“¿Un plantel de 26 jugadores? Aún no me lo confirmaron, pero si son más no tendremos problemas, Por ahora nos enfocamos en que serán 23. Estamos viendo y analizando las actuaciones de los 55 que fueron llamados”, sentenció.