El joven mediocampista Darío Osorio acabó este martes con “buenas sensaciones” el amistoso de La Roja ante Francia, pese a la derrota por 3-2 en el Stade Vélodrome de Marsella.

El jugador de 20 años, de los registros del Midtjylland de Dinamarca, respaldó de entrada el trabajo de Ricardo Gareca al frente del combinado.

“Me he acomodado bien. Es una posición similar a la que estoy jugando (en Dinamarca). Me he sentido cómodo con las indicaciones que me ha dado Gareca y todo lo que me ha pedido” señaló.

“Hay buenas sensaciones. Es un cuerpo técnico nuevo y tenemos que seguir trabajando y afinando detalles”, agregó el ex Universidad de Chile.

Además, Osorio celebró su primer tanto con el seleccionado adulto, con un gran zurdazo a los 81 minutos que dejó sin opción al golero de los ‘Bleus’. Fue el 3-2 final.

“Es un sueño hacer un gol. Todo futbolista quiere representar a su selección. La victoria no se pudo conseguir, pero vamos a seguir trabajando”, apuntó.

Para cerrar, el oriundo de Hijuelas declaró que “confío en el cuerpo técnico y en mis compañeros, es un lindo grupo. Es un grupo unido. Todos corren por todos, no hay mala vibra. Eso se ve reflejado en la cancha. Lo demostramos en este partido y con Albania”.