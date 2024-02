El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, continúa afinando detalles y observando videos para definir la primera nómina oficial de cara a su estreno en el combinado: el 22 de marzo ante Albania en Italia.

Y el ‘Tigre’ entregó algunos conceptos sobre una posición clave: la de arquero. El estratega se refirió a los guardametas que tiene en carpeta y sorprendió con sus dichos sobre Bryan Cortés, el titular en la era de Eduardo Berizzo.

Respecto al iquiqueño, el argentino indicó en diálogo con CNN Chile que “no lo conozco. Sin duda que Eduardo (Berizzo) habrá confiado y seguramente es un arquero importante, de un equipo grande como Colo Colo y hemos visto las actuaciones”.

Y aclaró que “quién va a ser el arquero no lo puedo afirmar, porque hay buenos arqueros”.

Respecto a Claudio Bravo, quien asoma como el estelar de volver al ‘Equipo de Todos’, dijo que “para mí sigue vigente porque es un arquero que en estos momentos no le toca atajar, pero está en un club importante como el Betis, en una liga importante. Hablando con él, me decía que seguía teniendo expectativas”.

Además, el ex seleccionador de Perú dio dos nombres que le llaman la atención y podrían ser parte de su proceso. “Está (Gabriel) Arias también en Argentina… Vicente Reyes de la Sub 23 también me gustó”, expresó.

Para cerrar el tema, Gareca dijo que “Chile en ese aspecto tiene buenas alternativas como para apresurarse a decir quién es el arquero. Me gustaría conocerlos y trabajarlos personalmente para tomar una decisión”.