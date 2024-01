La sorpresa y la polémica se instalaron en La Roja femenina durante los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, tras conocerse que las arqueras Christiane Endler y Antonia Canales debían volver a sus clubes antes de la final por la medalla de oro.

Finalmente, el seleccionado que dirige Luis Mena se quedó con la presea de plata al caer 0-1 ante México. En la definición, el combinado nacional debió improvisar en el arco a la delantera María José Urrutia.

Una situación que provocó el malestar de los hinchas nacionales. Algunos dispararon contra la ANFP y otros hacia las arqueras.

Incluso, previo a la final panamericana, Endler comunicó su sorpresivo adiós a La Roja. “Es el momento de darle la oportunidad a las jóvenes que vienen, de mostrarse, de que hagan una carrera”, dijo.

Frente a este papelón, Canales decidió sacar la voz. La golera del Valencia contó a Deportes 13 que “lo de los Panamericanos fue un tema que ya se cerró. Pasó lo que tenía que pasar y la verdad siento que seguir metiéndonos en eso es un poco doloroso, porque ni siquiera se pudo celebrar lo logrado. Hubo equivocaciones muy grandes, mala comunicación”.

“La decisión final de quedarme en Chile no pasaba por mí. Quiero que quede claro que yo siempre voy a querer estar para la Selección, pero no podía incumplir el contrato (con el club español) porque iba a ser muy perjudicial para mí”, agregó.

Por otro lado, la ex guardameta de la UC, Colo Colo y el Oviedo español aclaró que nunca se peleó con gente de La Roja y menos que su madre la sacó a la mala de la concentración.

“No hubo ninguna pelea, hubo varias conversaciones, pero siempre se dijo que si llegaban a un acuerdo con el club yo me quedaba y no fue así”, declaró.

“Lo de mi mamá siempre estuvo acordado; ella no me fue a sacar de la concentración, ella pasó a buscarme al hotel para poder llevarme al aeropuerto”, complementó.

Ante el retiro de Tiane del seleccionado, Canales se convirtió en la portera estelar de Chile: “Lo tomo como una responsabilidad grande porque queda la vara alta. Todos sabemos quién es Tiane, que es la mejor del mundo, pero también estoy muy contenta y me he preparado mucho tiempo para esto”.

“Quiero estar en mi mejor nivel para responder en mi club y también en la Selección. Me siento preparada y quiero hacerlo lo mejor. Se habla mucho de que ‘Antonia sigue los pasos de…’ pero siento que en algún momento va a llegar ese punto donde van a separar las cosas”, sentenció.