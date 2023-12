El nuevo estratega de Perú, Jorge Fossati, no escondió su deseo de enfrentar a Ricardo Gareca, a quien da por sentado en la banca de Chile de cara al 2024.

La Roja sigue en búsqueda de un nuevo DT, esto tras la renuncia de Eduardo Berizzo como seleccionador nacional quien decidió partir del ‘equipo de todos’ debido a los malos resultados que tiene hoy a Chile en la octava posición en las Eliminatorias y fuera de toda chance de clasificar al siguiente Mundial.

Es por eso que la danza de nombres ya comenzó y quien lleva la delantera hasta ahora es Ricardo Gareca, exestratega de la selección de Perú que momentáneamente se encuentra libre y a la espera de comandar un combinado nacional.

En la misma postura está Perú, quienes despidieron a Juan Reynoso por su pésimo trabajo en la banca y ya cuentan con un nuevo DT, el uruguayo Jorge Fossati, quien llega procedente de Universitario a tomar las riendas de una decaída selección ‘Bicolor’.

El primer duelo de manera oficial del charrúa será en la Copa America del 2024 en donde enfrentarán nada más y nada menos que a Chile, reviviendo una nueva versión del Clásico del Pacífico y en donde espera enfrentar a Ricardo Gareca, a quien da por sellado en la banca chilena.

Así lo detalló en la previa al salir de Perú para sus vacaciones, al sentenciar ante los medios que “Él (Gareca) es una persona que respeto y quiero mucho. Es uno de los técnicos con los que siento empatía. El día que nos toque jugar en contra será Chile contra Perú, no cualquiera contra cualquiera”.

Breve frase, pero que da a entender que en el país ‘altiplánico’ ya dan por sentado en la banca de La Roja a Ricardo Gareca, exentrenador de la ‘Bicolor’ que los llevó a un mundial (Rusia 2018) y los dejó a las puertas de otro (Qatar 2022).

Por su parte, el ‘vínculo’ entre Gareca y La Roja aún no es oficial y solo los rumores hasta ahora fijan al trasandino al mando de Chile. No hay nada concreto hasta ahora y se espera que en las próximas semanas se puedan tener más antecedentes para confirmar o no al ‘Tigre’ en la selección chilena.

