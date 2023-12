La selección chilena conservó la posición 40 del ranking mundial de la FIFA, en la última entrega del listado del ente rector del fútbol en el presente año.

En un mes sin mayor acción entre los combinados, el ‘Equipo de Todos’ cierra la lista de los 40 mejores con un total de 1.489,82 puntos.

De esta manera, la escuadra que quedó en noviembre sin DT oficial por la renuncia de Eduardo Berizzo continúa bastante lejos de la elite planetaria.

En el concierto sudamericano, Chile es la séptima selección detrás de Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. Solo supera a Venezuela, Paraguay y Bolivia.

El ranking FIFA es encabezado por Argentina, con 1.855,2 puntos, seguido por Francia e Inglaterra.

