La Copa América 2024 está cada vez más cerca y La Roja sueña con volver a tocar la gloria en Estados Unidos, tal como en la edición Centenario del año 2016. Esta noche será el sorteo de la competición en Miami.

El sorteo de los grupos del torneo que se disputará del 20 de junio al 4 de julio se llevará a cabo desde las 21:30 horas de hoy jueves en el James L. Knight Center de Miami, Florida.

Hasta el momento están clasificadas 14 de 16 selecciones que participarán de la Copa América 2024. Con dos cupos por definirse, las dos selecciones que restan por clasificarse se disputarán en un playoff de la Concacaf en los partidos Canadá vs. Trinidad y Tobago y Honduras vs Costa Rica.

Respecto a los bombos para el sorteo, La Roja se encuentra en el tercer ‘pelotón’, junto a Paraguay, Venezuela y Panamá. Un complicado panorama el ‘Equipo de Todos’ que podría compartir grupo con dos potencias mundiales, si así se define.

Apuntar que Argentina, Brasil, México y Estados Unidos (anfitrión) serán los cabezas de serie, mientras que el bombo 2 estará conformado por Uruguay, Ecuador, Colombia y Perú.

El bombo 4, en tanto, estará compuesto por las selecciones de Jamaica, Bolivia, Canadá/Trinidad y Tobago, Honduras/Costa Rica.

El torneo estará dividido en cuatro zonas de cuatro equipos, donde clasificarán los dos primeros luego de la resolución de la primera ronda. Una vez obtenido el pasaje a la siguiente instancia, los cuartos de final se llevarán a cabo el 4 y 5 de julio en Texas: Arlington o Houston.

Luego las semifinales tendrán lugar el 9 y 10 de julio en New Jersey o Charlotte (Bank of America Stadium). Por último, la gran final será el domingo 14 en Miami y el partido por el tercer puesto el sábado 13 en Charlotte.

