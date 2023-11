La Roja afronta una crisis a todo nivel, principalmente en las Eliminatorias de la Conmebol a la Copa del Mundo del año 2026, con solo cinco puntos de 18 posibles.

La selección chilena selló ante Ecuador, con un traspié 1-0 en Quito, su peor comienzo en Clasificatorias, superando incluso al del camino hacia Japón-Corea 2002 y Alemania 2006, donde el ‘Equipo de Todos’ no clasificó.

Frente a esto, Claudio ‘Bichi’ Borghi sacó la voz y dejó de lado el tema de los candidatos al banco de Chile para referirse a otro cargo igual de importante: el de gerente de selecciones.

Y el ‘Bichi’ propuso para tomar ese trabajo a dos históricos del seleccionado. “Hay dos tipos que en el mundo si te llaman tú los atiendes, uno es Salas, el otro es Zamorano, el orden el que usted quiera. Salas te llama, atienden, te llama Zamorano, atienden”, dijo en su rol de comentarista de TNT Sports.

En la actualidad, ‘Bam-Bam’ las oficia de comentarista deportivo fuera de nuestras fronteras, mientras que el ‘Matador’ es el presidente de Deportes Temuco, equipo que pelea por ascender a la Primera División.

“Tú tienes que presentarse con tipos así. Nosotros de pronto no podemos hacer partidos, no podemos tener una importancia a nivel sudamericano en lo que es la Confederación. No tenemos representación a nivel mundial. Hay que vestir un poco la selección con nombres, para ver si en algún lugar nos dan pelota”, agregó el ex DT de La Roja.