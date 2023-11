La Roja afrontará este martes 21 de noviembre su primer partido sin Eduardo Berizzo, quien renunció el pasado jueves tras el opaco empate sin goles ante Paraguay en el Estadio Monumental.

Ante esto, Nicolás Córdova fue el elegido para tomar el cargo de entrenador de manera interina y hacerse cargo del encuentro de mañana ante Ecuador, en Quito, por la sexta fecha de las Clasificatorias de la Conmebol al Mundial 2026.

El otrora mediocampista reveló este lunes el ambiente de La Roja tras la salida del ‘Toto’. “Es complejo cuando se va un entrenador porque hay una suerte de duelo. Generalmente un técnico tiene más tiempo para trabajar, así que decidimos mantener la programación del cuerpo técnico anterior y no cambiar nada”, indicó.

“Hemos metido cosas nuestras desde la organización del partido, pero hemos tratado de llevar esto de manera muy tranquila. Además, es justo reconocer que hemos encontrado un grupo muy sano y trabajador, con gente joven que quiere hacerse un nombre en la selección. Eso te da tranquilidad para trabajar”, complementó.

Además, el estratega de 44 años habló sobre lo que se viene en Quito ante un rival que también tiene 5 puntos en la tabla, aunque ubicado dos puestos más arriba del ‘Equipo de Todos’ (6º) por diferencia de gol.

“Espero que tengamos mucha personalidad. Los partidos pasan por momentos. Seguramente habrá momentos en que Ecuador nos tendrá metidos en nuestra mitad y eso hay que saber defenderlo. Lo que más espero es que sepamos manejar los momentos, sobre todo en lo emocional”, señaló.

“Sabemos que tenemos otro clima y que Ecuador viene haciendo las cosas bien hace mucho tiempo. Sabemos que tendremos un estadio lleno que querrá que su equipo vaya para adelante. Es un partido difícil. La posición en la tabla no es favorable, aunque estamos con los mismos puntos que ellos y Paraguay”, añadió.

Respecto a esta enorme responsabilidad en su carrera, Córdova fue claro en indicar que “para un entrenador no hay nada más alto que dirigir la selección de su país, entendiendo que es un interinato y algo a lo que accedí con mucho orgullo. Mi proyección es lo que la federación quiera, estaré donde me pidan. No es algo a lo que yo vine, pero cuando la federación me necesite estaré ahí”.

Para finalizar, el ‘Nico’ apuntó a la importancia de Alexis Sánchez para el cruce ante el ‘Tri’ y mandó un potente mensaje sobre el recambio del seleccionado.

“Alexis es el último que queda de la Generación Dorada en cancha para el martes, así que será muy importante. Una referencia de todos nosotros. Pero también es importante que los jóvenes aparezcan con nombres propios”, dijo.

“Llevo años escuchando sobre el recambio y no se puede desconocer que Eduardo se atrevió a meter nombres que no estaban en las listas de nadie. Pero hay un periodo de adaptación a este nivel porque vamos a enfrentar a jugadores de la Premier, de la liga italiana. Los jóvenes se van adaptando de manera en que vayan jugando. Alexis, Gary (Medel) y Arturo (Vidal) deben ir pasando la posta, han dejado un legado imborrable en la Roja”, sentenció.