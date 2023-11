Un empate desastroso registró la noche del jueves La Roja ante Paraguay por las Clasificatorias al Mundial 2026. Una que acabó con los hinchas chilenos lapidando al entrenador, Eduardo Berizzo.

Y es que la furia de los fanáticos nacionales se hizo sentir contra el DT. Primero en el estadio con gritos de “Ya se va”. Después, sobre todo, en las Redes Sociales.

Fundamentalmente, al ‘Toto’ le cuestionaron sus cambios y la poca reacción de los jugadores en el compromiso contra los paraguayos, donde Chile tuvo un hombre más por 44 minutos.

“Sinceramente Berizzo se tiene que ir… este equipo todos los partidos a jugado a nada”, “De quién chucha fue la idea de traer a #Berizzo?”, “Berizzo no puede seguir, lo que el hace no pasa en ningún deporte. Ningún deporte”, “Cuanto más vamos a aguantar a Burrizo???” y “Berizzo tuviste todo el segundo tiempo 1 jugador más y no lo supiste ganar ándate”, fueron algunos de los cuestionamientos.

El enojo de los hinchas fue tan grande que Berizzo se volvió rápidamente tendencia en Twitter luego del pobre resultado.

Consignar que Chile se ubica antepenúltimo en las Clasificatorias tras el 0 a 0. El equipo del ‘Toto’ tiene 5 puntos y solo supera a Bolivia (3) y Perú (1)

De quién chucha fue la idea de traer a #Berizzo ? Milad es una paloma, donde se para deja la cagada — Victor Calisto (@victorcalistoc) November 17, 2023

#Berizzo no puede seguir, lo que el hace no pasa en ningún deporte. Ningún deporte.#Seleccionchilena #Chile-Paraguay — Joaquín Gallardo (@tutocalde) November 17, 2023

Cuanto mas vamos a aguantar a Burrizo??? #Berizzo FUERA AHORA!! #FueraBerizzo #ChilevsParaguay y el Periodismo deportivo no dice nada ni lo critica 🤬😡🤬 son todos unos vendidos! #Aldo #Palma pic.twitter.com/YhZDGep0Jv — Marcelo Quintero (@pachelloq) November 17, 2023

Que partido más malo berizzo ctm tuviste todo el segundo tiempo 1 jugador más y no lo supiste ganar ándate ctm #fueraberizzo #berizzo — Cristián Muñoz (@CMunoz122) November 17, 2023

Que va esperar la ANFP que no despiden a #berizzo??? O va esperar la derrota ante ecuador ahora?? Que entrenador más malo por la ctm!! — Claudio Luengo A.  (@claudioluengoa) November 17, 2023

Me sangran los ojos al ver a Chile.

No podemos culpar a los jóvenes del desastrozo #Berizzo, pero confabulan con su falta de perso que ya llegará.

Estos son los puntos que faltan dsps.

Te llegó la hora #Berizzo#LaRoja #LaRoja — LouFerriñhio (@chilenoma) November 17, 2023

Chile va a quedar fuera del próximo mundial esa era la misión de #Berizzo, va a costar muchísimo los partidos de visita si mantienen a este técnico ratón e ignorante. — CPerez (@Araucaria07) November 17, 2023