Eduardo Berizzo, técnico de La Roja, respondió a quienes ponen en duda su continuidad en la Selección chilena de cara a la doble fecha de Eliminatorias.

Ante Paraguay y Ecuador -luego de un arranque con un triunfo, un empate y dos derrotas en el camino a Norteamérica 2026- estarán en juego las posibilidades del ‘equipo de todos’ de estar en el próximo Mundial y, en ese escenario, le consultaron al DT sobre si su cargo estará en juego o no.

La consulta no le gustó del todo al estratega argentino, quien respondió directamente.

“Me indigno, pero no solo porque el resultado te interrumpa un proceso, sino por la liviandad en que todo el mundo puede hablar de tu trabajo”, dijo el ‘Toto’.

“Imagina si yo les digo a ustedes que pierdan su trabajo mañana porque se equivocaron, porque llegaron tarde, porque erraron en la nómina. Dicen unos nombres y yo convoco a otros. ¿Por qué hablamos del trabajo de otro así?”, insistió el DT de La Roja.

En la misma línea, Eduardo Berizzo recalcó que “jamás podría opinar de lo que hace un colega. Tampoco critico el análisis de un periodista aunque esté equivocado. O recomendar que alguien se quede sin trabajo”.

“Es algo complejo para cualquiera. Me gustaría encontrar un respeto, como dijo Pellegrino (Mauricio), que no es agradable quedarse sin trabajo, y más desagradable que otros digan que te quedes sin trabajo. Hacemos un trabajo público, pero no debiésemos permitirnos cosas que tiene que ver con la buena fe o con ser honesto”, concluyó el técnico del ‘equipo de todos’.

Vale recordar que Chile recibe a Paraguay este jueves 16 de noviembre. Luego, el martes 21, La Roja visitará a Ecuador.