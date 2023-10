El ex entrenador y hoy comentarista Claudio Borghi apuntó contra Eduardo Berizzo por una situación en particular.

La Roja de Eduardo Berizzo vivió una pesadilla este martes en Maturín, por la cuarta fecha de las Clasificatorias de la Conmebol al Mundial 2026, al caer sin apelación por 3-0 ante Venezuela.

Un papelón en tierras llaneras que dejó como los principales apuntados de la hinchada a Paulo Díaz, Gary Medel, Marcelino Núñez y Eduardo Berizzo.

Eso sí, los dardos más duros recayeron en el seleccionador nacional. “A Rueda lo echaron por mucho menos”, “Lo de hoy es un partido saca técnico”, “No aprendió nada” y “Fuera Berizzo”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos en redes.

Y Berizzo tampoco se salvó de la crítica especializada. El ex entrenador y hoy comentarista Claudio Borghi apuntó contra el ‘Toto’ por una situación en particular.

“Creo que este resultado trae un muerto: Darío Osorio”, expresó el ‘Bichi’ en TNT Sports, lamentando que el DT hiciera ingresar al formado en La U (por el lesionado Diego Valdés) y, con la goleada ya sentenciada, lo sacara sobre el final.

“Es un chico que hay que cuidar, a todos hay que cuidarlos, pero sacar a un jugador que hiciste ingresar… y aplaudo que haya ingresado, y darle la responsabilidad de lo que estaba pasando, me parece injusto. Faltaban 10 minutos, ¿no? Entonces para qué. Para qué sacrificar a un joven”, complementó.

Además, quien fuera estratega de La Roja en 2011 y 2012 indicó que “pueden decir que por Osorio no pasó nada, pero él puede decir ‘pucha, ingresé y me sacaron’. Los dos jugadores que tenían menos responsabilidad eran (Felipe) Loyola y Osorio. Es un resultado malo y con muertos… y esos muertos no deberían ser jóvenes”.

Consignar que Chile quedó estancado con cuatro puntos en la tabla de posiciones, y está a la espera de que se desarrollen los otros cotejos de la fecha para saber en qué casillero queda ubicado.

🚨 21' Primer cambio en Chile: Darío Osorio reemplaza al lesionado Diego Valdés. 🇻🇪 0⃣ ➖ 0⃣ 🇨🇱#SomosLaRoja pic.twitter.com/ZwgsMLTm1y — Selección Chilena (@LaRoja) October 17, 2023