Arturo Vidal volvió a arremeter en las últimas horas contra los periodistas. El ‘King’ ya había protagonizado una pelea con reporteros en el duelo entre La Roja y Perú, mientras caminaba desde la tribuna Rapa Nui al camarín del seleccionado en el Monumental.

En el choque clasificatorio del 12 de octubre en Pedrero, el volante fue abordado por periodistas para que diera su opinión del triunfo 2-0 del ‘Equipo de Todos’. A Vidal se le vio molesto y dijo que no iba a hablar.

Sabido es el rechazo que tiene el mediocampista de 36 años por los periodistas. Y una muestra de ello lo dejó plasmado en un contacto con sus seguidores en Twitch, mientras veía el compacto de la victoria de Chile sobre la Bicolor.

Tras escuchar un relato donde decía que La Roja no jugaba bien, el jugador del Ahtletico Paranaense dijo: “¿Escucharon a este huevón lo que dijo? Por favor. Mira, ¿escucharon lo que dijo?. ¿Hemos visto algún ataque de Perú?, dos pases después de la mitad de la cancha”.

Y luego, el ex Juventus, Bayern Múnich, FC Barcelona e Inter disparó: “Los periodistas están buscando que a Chile le vaya mal para hablar. Está en vivo para todo Chile, no puede decir eso. Este huevón (Cortés) está cagado de frío”.

El bicampeón de América se molestó al escuchar a periodistas decir que Chile no había jugado bien ante los de Juan Reynoso. Incluso, apuntó que “no saben mucho esos, no le pegan a la bolita”.

“Quieren que juguemos de taco, que andemos en el aire y ganemos 5-0. Que todos sean figura y la gente aplauda de pie”, complementó.

Para terminar su ataque, Arturo Vidal indicó que “así se juegan las eliminatorias. Cuando hemos jugado bien y perdemos, también jugamos mal para ellos, para todos. Chile madura, se busca ser la selección que era antes”.