Un emotivo adiós al fútbol como jugador tuvo el pasado sábado, en un estadio Monumental repleto, Matías Fernández.

El volante, que ya estaba alejado de las canchas, recibió su partido de despedida en Pedrero, lugar que lo acogió y formó por varios años de su juventud.

El resultado de este último enfrentamiento fue de 6-5 en favor del equipo Amigos de Matías, que reunió a grandes exfiguras de La Roja y el balompié Mundial. Sin embargo, el marcador solo queda en una anécdota.

El discurso de Matías Fernández

Al final del partido, Matías agradeció a todos los amigos que lo acompañaron en cancha, a su familia, y por supuesto al público.

“Todos ustedes que están en el estadio, también a los que no pudieron estar, siempre he sentido su cariño a pesar de que jugué mucho tiempo fuera, siempre los sentí cerca de mí. Tengo los mejores

recuerdos de todos ustedes”, señaló con emoción.

Una de las frases más emotivas fue la invitación que dejó abierta a que esto sigue. “A la gente le digo que vayan por sus sueños. Con perseverancia, disciplina y entendiendo que conseguir las cosas terrenales, sin tener a Dios, igual nos hará sentir vacíos”.

“Si bien me retiro del fútbol profesional, no me retiro del fútbol, porque siempre será parte de mi vida. No seguiré corriendo en las canchas, pero siempre estaré en la carrera espiritual”, finalizó Matías.

Amigos de La Roja

También humbo amigos que de la Selección Chilena que por razones obvias no pudieron jugar. Es el caso de Alexis Sáncez, que llegó hasta el Estadio Monumental para despedir a Matías. “Estoy muy contento por estar disfrutando este día con él, no tengo dudas que será un día épico”, expresó el “Niño Maravilla” antes de que el partido comenzara.

Por su parte, con muletas y todo, Arturo Vidal también estuvo presente en el Estadio Monumental. “Estoy

emocionado por estar en el último partido de Matías y le agradezco todo lo que hizo por el fútbol chileno”, señaló el “King”, quien además recordó los mejores momentos vividos junto a M14. “Cuando fuimos campeones acá en Colo Colo y en la Copa América, la final de la Sudamericana también, eso siempre quedará en el recuerdo”, señaló Arturo.