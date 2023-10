El volante chileno Arturo Vidal arremetió esta tarde con su exesposa, Marité Matus, a la que acusó de negarle el acceso a ver a sus hijos.

El ‘Rey’ utilizó sus cuenta oficial de Instagram para descargar acusar a su expareja y descargar su molestia. Además, filtró chats con ella.

“Desde que estoy en Chile he solicitado innumerables veces poder pasar el tiempo con mis hijos, lo cual se me ha negado siempre”, aseguró Vidal.

“Hoy quise pasar tiempo con ellos y nuevamente no me lo permitieron. A mis hijos nunca les ha faltado nada y si la gente supiera la verdad, y todo lo que he dado por y para ellos entenderían al final que el malo aquí no soy yo”, agregó.

“Mi prioridad siempre han si do ellos. Hoy me encuentro en proceso de terapia y gimnasio, con el fin de recuperarme y poder seguir trabajando para el futuro de mis tres pequeños, siempre es todo pensando en ellos”, agregó.

El jugador, además, tomó capturas de un mail enviado a Matus y la respuesta de ella. “Yo iré por mis hijos a las 15:45. Ok, chao”, escribió. “¡No puedes! O te acuso legalmente. Ahora mismo mi abogada se comunicará contigo”, contestó.

La otra respuesta de Marité Matus a Arturo Vidal

El crack del Athletico Paranaense también compartió en sus Redes Sociales una historia de una noticia de nuestro país, específicamente Talcahuano, donde se condenó a una mujer a 5 días de cárcel por negar visitas a su padre. “Todos los padres tenemos el mismo derecho”, agregó.

Marité tomó una captura de la publicación de Vidal y se descargó: “¡Apareció el papito corazón hablando de derechos!”, escribió.

“¡El derecho es de los niños! Los cuales los vulneras cada vez que puedes, como dejarlos plantados, mentirles que estás en Brasil cuando estás en Chile, cuando te piden que vayas a fútbol (y tienes otras prioridades)”, detalló.

cuando hay que pagar pensión y no lo haces”, Cuando te pido por una vez que lo lleves al psicólogo y te equivocaste y te fuiste a otro lado”, expresó.

“Podría seguir… vulneras hasta el derecho de salud de tu hijo mayor! Y tu sabes a que me refiero”, cerró Matus, agregando un emoticon de estiércol con una corona en clara alusión a Arturo.