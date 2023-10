El entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, reveló este martes una importante información respecto a la conformación del plantel para los duelos ante Perú y Venezuela, válidos por las Clasificatorias al Mundial 2026.

El estratega de origen argentino anunció que el defensor Matías Zaldivia, que actualmente entrena con La Roja Sub 23 para Santiago 2023, salta de emergencia al combinado adulto y es opción para los cruces con la ‘Bicolor’ y la ‘Vinotinto’.

“Los jugadores de la sub 23 son opciones para las Clasificatorias. Matías Zaldivia tomó el lugar de Benjamín Kuscevic”, indicó el ‘Toto’ en rueda de prensa.

Si bien es su primera nómina en Clasificatorias, el jugador de la U y ex Colo Colo ya había sido llamado a La Roja absoluta para los amistosos de junio pasado.

Berizzo y el ninguneo de FIFA a Chile para el Mundial 2030: “El dinero y lo comercial se impone a lo deportivo”

Consultado por la comentada salida de Chile de la organización del Mundial 2030, el DT de La Roja evitó entrar en detalles, pero igualmente se dio el tiempo de lanzar un ‘palo’.

“No es un tema que me corresponda desarrollar. Nuestro presidente exigirá las explicaciones de por qué empezaron cuatro selecciones y luego siguieron tres en el final, pero no me gusta abarcar áreas que no me corresponden”, señaló de entrada.

“Eso se resuelve o se exigen explicaciones a otro nivel, no al deportivo que es de lo que me encargo, y sí deberíamos saber cuál es el proceso de selección o elección. No tengo otra respuesta que necesite salir de otro lugar”, añadió.

Luego, el ‘Toto’ fue más allá. “Sería transparente que la FIFA explique que por un partido desplace selecciones, o que cada vez pareciera que debemos contentar a más federaciones o a países y llevar al fútbol donde el dinero lo mande, entonces a veces lo deportivo y lo comercial se soslaya y lo comercial se impone a lo deportivo, cosa que no me agrada”, dijo.