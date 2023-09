Arturo Vidal, volante de La Roja y el Athletico Paranaense, siempre sorprende cuando se conecta a través de Twitch y comenta la actualidad del fútbol nacional.

Esta vez, el ‘Rey’ no quiso ser menos y se puso el buzo de director técnico, jugándosela con armar su equipo pensando en la renovación de la Selección chilena.

“Me quedan los últimos seis meses para sacar el curso de entrenador. Falta sí, pero es muy difícil”, partió comentando el ex Flamengo, antes de empezar a dar algunos nombres.

“Me gustaría jugar el 4-3-3. Siempre llegando con mucha gente, presionado arriba, que el otro equipo no salga jugando. Pelotazo para recuperar rápido y atacar y defender con mucha gente”, agregó el ‘Rey Arturo’.

En la misma línea, Vidal detalló que “lo importante es lo físico, que lo tengo planificado con un gran profe que es Juan Ramírez, que espero que me ayude”.

La Roja del futuro de Arturo Vidal

Luego, el volante comenzó a dar nombres, donde en el arco no tuvo dudad para elegir a Brayan Cortés.

“Los centrales me gusta Kuscevic (Benjamín) por derecha. Ya, Maripán (Guillermo) para afuera no más. Sierralta (Francisco) me gusta, pero ahora va al mediocampo. Estoy esperando que madure y todavía no lo hace, no lo pondría”, dijo Arturo Vidal, ya postulando jugadores para la defensa.

“(Alan) Saldivia de Colo Colo lo nacionalizo. Está Matías Catalán, pero es mayor, Paulo Díaz igual. Sierralta le he dado mil consejos, pero lo pongo”, continuó el bicampeón de América.

“¿Guillermo Soto cuánto tiene? Maduran muy tarde los jugadores. Gabriel Suazo es mayor… Me gusta mucho Thomas Galdames, y por derecha Bruno Gutiérrez, hay que mirarlo mucho porque tiene calidad, porte y tiene que madurar un poco”, cerró Vidal.

Ya en el mediocampo, el volante postuló a Vicente Pizarro y Lucas Assadi, aunque luego recordó a otros seleccionados. “También voy a poner a Altamirano (Javier)… Ah, pero está Méndez (Víctor) y Marcelino Núñez, que no pueden estar fuera”, sumó el ‘King’.

Por último, en el ataque dudó entre Bruno Barticciotto y Alexander Aravena, y también consideró a Damián Pizarro y Darío Osorio.

En resumen, la oncena de Arturo Vidal estaría basada en Brayan Cortés; Bruno Gutiérrez, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Víctor Méndez, Marcelino Núñez; Darío Osorio, Damián Pizarro y Bruno Barticciotto.