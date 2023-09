Marcos González, ex seleccionado chileno y otrora defensor de Universidad de Chile, no tuvo piedad con el 'Toto' tras el traspié ante Uruguay

La selección chilena comenzó el viernes con una derrota, por 3-1 ante Uruguay, las Clasificatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Solo 38 minutos duró la resistencia del ‘Equipo de Todos’ en el mítico Estadio Centenario. Los principales dardos de la afición nacional fueron apuntados hacia el entrenador Eduardo Berizzo.

Y quien no tuvo piedad con el ‘Toto’ fue el exseleccionado chileno y otrora defensor de Universidad de Chile, Marcos González. No le gustó para nada el esquema táctico que paró ante la ‘Celeste’.

“Es la repetición de lo que se hizo durante estos 10 partidos de preparación desde que llegó. Nada ha cambiado. La culpa no es de los jugadores. El entrenador es el responsable y ha demostrado a lo largo de 10 partidos que no está para la selección no más”, indicó en diálogo con Redgol.

“Así de simple. Los chicos se esfuerzan, pero lamentablemente hay un entrenador que no está preparado. Si no hay un cambio en el tipo de trabajo que se está haciendo, va a ser una eliminatoria en donde vamos a sufrir mucho”, agregó el ‘Lobo del Aire’.

Un traspié que dejó a La Roja en el octavo y antepenúltimo lugar de la tabla de las Clasificatorias, sin puntos y un -2 de diferencia de gol (solo supera a Bolivia y Ecuador).

Ahora, Chile buscará el martes 12 de septiembre y frente a Colombia, desde las 21:30 horas en el Estadio Monumental, sacudirse de la derrota en Montevideo.