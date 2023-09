La selección chilena tuvo un duro debut ante la ‘Celeste’ de Marcelo Bielsa, quienes doblegaron a La Roja por 3 a 1 en el Centenario de Montevideo, con un opaco desempeño de varios jugadores que Eduardo Berizzo colocó en cancha.

Lo cierto es que la renovada selección charrúa se quedó con los 3 puntos y Chile, se tuvo que devolver a casa con la mente fija en lo que será el duelo ante Colombia de este martes 12 de septiembre.

Quien tuvo un buen rendimiento en los minutos que jugó fue Arturo Vidal, quien anotó el gol del descuento ante la selección uruguaya el minuto 74, único jugador que pudo inflar las redes de Rochet.

Tras su elevado desempeño, el informador Juan Cristóbal Guarello, con quien constantemente han tenido problemas, alabó su participación en el compromiso.

En su programa ‘La Hora de King Kong’, el comunicador deportivo comenzó su análisis pidiendo el retorno de Alexis Sánchez, tras sentenciar que “Va a tener que ponerlo el martes. Tiene a Aravena, Osorio, que es media punta, tiene a Bolados y a Alexis. Tiene que jugar Alexis, ¿qué más va a hacer?”.

Posteriormente, aplaudió el trabajo de Arturo Vidal en La Roja ante Uruguay, donde detalló que “hoy lo de Arturo Vidal fue un ejemplo, así se juega por Chile”.

“En el fondo, ¿cuál es la conclusión de hoy? ¿Qué Chile evitó la goleada? ¿Ese sería el titular? ¿Qué a Chile le alcanzó para no ser goleado?”, indicó.

Luego, siguió complementando sus dichos al sostener que “tú no puedes construir una casa sin materiales, y ¿dónde están los jugadores emergentes en Chile? ¿No dan el ancho? ¿No les han dado la oportunidad? ¿Están tapados?”.

“O sea, Aránguiz hoy hizo un mal partido, muy mal partido. En el gol Valverde le sacó tres metros. Uruguay también en un momento bajó el acelerador, pero no sé, el 3-1 termina siendo un resultado maquillado”, deslizó.

Por último, aseguró que “Chile salió maquillado del Centenario, como si te taparas las heridas con maquillaje, pero futbolísticamente hay un abismo. Es un abismo lo que marcó Uruguay contra Chile”.

“Hoy no tuvimos nada que hacer, pero nada que hacer. Y lo que a mí me asusta, es que no haya nada que hacer en el resto de la eliminatoria, eso es lo peligroso”, finalizó.

Sin dudas un crudo y fuerte análisis de lo que fue la derrota en Montevideo para La Roja y que deja tarea para el siguiente duelo ante Colombia, en donde Chile deberá salir a buscar los 3 puntos en casa para comenzar a sumar de camino al Mundial 2026.