Mauricio Pinilla, exdelantero de La Roja, se ensañó contra dos jugadores que fueron titulares este viernes en la derrota 3-1 de Chile ante Uruguay en Montevideo.

El ‘equipo de todos’ tuvo un amargo debut en las Eliminatorias al Mundial 2026 y, tras ser ampliamente superado por La Celeste, inició su camino al certamen planetario con una caída.

Para ‘Pinigol’, el resultado pasó por dos nombres en específico, a quienes no dudó en lapidar de cara al futuro de la Selección: Diego Valdés y Nayel Mehssatou.

“Esto fue un baño de realidad. Estamos, lamentablemente, muy por debajo de potencias. Dudábamos por ahí si el equipo de Uruguay iba a engranar en la metodología de Bielsa, si sería ese equipo dominante, avasallador”, partió comentado Mauricio Pinilla.

“A Uruguay e costó 17 minutos plantarse en el campo de juego y someter a Chile”, agregó el exdelantero, segundos antes de emprenderla contra los citados jugadores.

“Valdés vuelve a entregar la camiseta. Mehssatou inexistente. Yo no sé de qué juega, no sé si es veloz, si es lento, si es rápido, si toca la pelota bien, no sé lo que es”, insistió Pinilla.

“¡No aportan absolutamente nada! ¿Es lateral Mehssatou? ¿Y hoy qué hizo? No defendió, no atacó, fue impreciso en sus pases. Son jugadores que ya no rindieron”, sentenció el comentarista de ESPN.