El periodista Manuel de Tezanos, de cara al debut de Chile en las Eliminatorias al Mundial 2026, reveló cómo se tomó el plantel de La Roja la marginación del portero Claudio Bravo.

El arquero del Real Betis, según señaló el propio técnico Eduardo Berizzo, no fue convocado para los duelos con Uruguay y Colombia por restarse de la fecha FIFA de junio pasado.

“Las nóminas hablan por sí solas. Pero lo puedo dejar más claro: la no convocatoria obedece a su negativa de venir en la fecha pasada”, afirmó el DT hace unos días, en conferencia de prensa.

En ese escenario, en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el comunicador dio detalles de cómo reaccionó la generación dorada y el resto de jugadores a las palabras del ‘Toto’ sobre Bravo.

“El camarín está detrás de esta decisión y respaldan al entrenador”, aseguró Manuel de Tezanos.

“Ante lo que ocurrió la fecha pasada, si no lo llamaban en esta, la interna no se iba a oponer. Estaban de acuerdo y no creo que haya problema”, agregó el rostro de TNT Sports.

Vale recordar que Chile desafía a Uruguay en Montevideo este viernes 8 de septiembre, a partir de las 20:00 horas. Luego, el martes 12, La Roja recibe a Colombia.