La Roja se prepara para dar vida a las primeras dos fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en donde Chile se enfrentará a una renovara selección uruguaya, quienes tienen al mando a Marcelo Bielsa y también a Colombia.

Ante este panorama, Eduardo Berizzo nominó a 45 jugadoras nacionales para hacer frente a los duros compromisos que dan el inicio al sueño mundialista.

Sin embargo, uno de las presencias que más de lamenta para la doble fecha es la de Claudio Bravo, quien no ingresó en el listado del ‘Toto’ para los duelos ante los charrúas y los cafeteros.

Desde ese momento han surgido una oleada de rumores de un posible quiebre entre ambas partes y ahora, Juan Cristóbal Guarello lanzó ciertos comentarios que dejan entrever un posible corte de las relaciones entre el cuerpo técnico y el arquero del Real Betis.

En su programa, ‘La Hora de King Kong’ el lector de noticias y panelista de programas deportivos detalló que “lo de Bravo. Evidentemente que le pasó la cuenta el no haber venido a la convocatoria de la fecha triple, donde al final Chile jugó un partido más o menos exigente con Bolivia, que no fue en la altura, y dos cornetines (ante Cuba y República Dominicana), cómo será que César Munder (de Cobresal) fue convocado para jugar por Cuba y no quiso”.

“Le pasaron la cuenta”

Así también, Guarello revela que el histórico arquero de la selección chilena no se ha querido referir al tema y que a pesar de su lesión en el sóleo, no hubiese tenido problemas para ser parte de los nominados.

Con relación a esto declaró que “Bravo no quiso venir, estaba de vacaciones. No se ha querido referir al tema. Le pasaron la cuenta pese a que había sido reservado, y finalmente queda fuera. Bravo no estaba siendo titular en el Betis, tenía una lesión y no se ha recuperado del todo, pero seguramente pudo haber llegado a las Eliminatorias”

Por último, también se lanzó contra la nominación de 5 arqueros, en desmedro de una citación para el golero que ve acción en La Liga de España.

“Llamó a cinco arqueros, de los cuales me parece que Cristóbal Campos está medio de rebote. No sé si está tan merecido que esté nominado. Está el cabro (Tomás) Ahumada (Audax Italiano), llamó muchos arqueros, pero la cosa es entre (Gabriel) Arias (Racing Club) y (Brayan) Cortés (Colo Colo), yo no sé si Campos está para ser tercer arquero”, finalizó

Revisa parte de las declaraciones de Guarello sobre Claudio Bravo