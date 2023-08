El entrenador chileno Nicolás Córdova llega a La Roja. El estratega nacional de 44 años, luego de su experiencia en Qatar, tomará un rol que asoma clave para el futuro del ‘equipo de todos’.

Y es que según se informó en las redes sociales del combinado nacional, el otrora DT de Palestino y Santiago Wanderers asumirá como Jefe Técnico de la Selecciones Juveniles Masculinas chilenas.

“El técnico liderará el proyecto que abarca a La Roja Sub 15, La Roja Sub 17 y La Roja Sub 20”, detallaron desde La Roja.

“Nicolas Córdova estará a cargo de todas las selecciones juveniles masculinas de Chile. Organizará y supervisará las tres categorías e implementará una metodología unificada que será compartida y trabajada en conjunto con todos los clubes del fútbol chileno”, añadieron desde Quilín.

Vale mencionar que, como estratega, Córdova dirigió a la Selección chilena Sub 20 entre 2014 y 2015. Además, dirigió a la Selección de Qatar Sub 23 entre 2020 y 2022.