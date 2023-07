La Selección chilena se coronó campeón en el Mundial de Fútbol Calle Masculino, luego de derrotar 5-3 al gran favorito México.

Este sábado se disputó la gran final en Sacramento, Estados Unidos, donde el combinado azteca asomaba con principal candidato para llevarse el tricampeonato.

De hecho, en las últimas dos ediciones del certamen planetario, los norteamericanos habían derrotado a La Roja (en 2018 y 2019) en el duelo decisivo.

Esta vez, sin embargo, el desenlace fue a favor de los nacionales. La Roja ‘pegó’ de entrada gracias a David Ortiz, lo que puso contra las cuerdas a los norteamericanos. Martín Zúñiga también se hizo presente en el marcador, lo que dejó todo igualado en el final del primer tiempo (2-2).

El intenso encuentro se resolvió en el arranque del segundo lapso, luego de que La Roja se colocara 5-2 arriba y manejara el balón a su antojo pese al descuento final de los aztecas.

De esta manera, Chile suma su tercer título en el Mundial de Fútbol Calle, emulando lo hecho en Santiago 2014 y México 2012.

Chile are your 2023 Homeless World Cup champions. 🏆🇨🇱 #SacramentoHWC #Soccermento23 #PlayForMore pic.twitter.com/AtVHDm8U7x

Por otra parte, en la final femenina, Chile no pudo ante México y acabó perdiendo 2-0 en el partido por el título mundial.

Las norteamericanas golpearon en el primer tiempo, incluyendo un penal en el último segundo, para manejar el tiempo y llevarse la victoria.

Las aztecas, vale señalar, sumaron su octava corona planetaria y la sexta al hilo.

And our women’s winners! Congratulations Mexico, amazing play and amazing vibes. It;s been unreal 🇲🇽 🏆

📸 Anita Milas#Soccermento23 #PlayForMore #HWCFinals pic.twitter.com/HLKNgbekcE

— Homeless World Cup (@homelesswrldcup) July 15, 2023