El seleccionado peruano Carlos Zambrano, actual jugador de Alianza Lima, recordó la Copa América 2015 disputada en Chile y reveló que se arrepiente de no haber lesionado a Charles Aránguiz.

En las semifinales del torneo continental, que acabó con el histórico título de La Roja de Jorge Sampaoli, el defensor incaico fue expulsado por una falta al ‘Príncipe’.

Zambrano contó en el podcast La Fe de Cuto, del exjugador Luis ‘Cuto’ Guadalupe, que aun le da vueltas la infracción por la que vio la cartulina roja en el citado partido.

“Ya me habían sacado una amarilla por provocar. Levanto el pie y me arrepiento de no habérsela puesto bien, porque sólo lo raspo. Se lo hubiera puesto mejor”, confesó el zaguero, recordando el planchazo que le dio a Aránguiz.

“Me arrepiento, porque perjudiqué mucho al grupo por una jugada tonta. Si me voy a ir expulsado, me voy a ir bien expulsado… saqué el pie”, añadió Carlos Zambrano.

El jugador de Alianza Lima también recordó un encontrón que tuvo en el mismo partido con Arturo Vidal: “Nos pusimos cara a cara, me toca la cara, el árbitro me dice ‘deja de provocarlo a él…’. Estaba volando”.