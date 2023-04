Lamentó el cierre del torneo. Hernán Caputto, entrenador de La Roja Sub 17, no escondió su tristeza por no haber alcanzado un cupo al Mundial de la categoría tras disputar el Sudamericano en Ecuador.

Recordemos que el representativo nacional disputó una excelente primera parte en el Campeonato, clasificando segundo de su grupo para el hexagonal final y siendo solo superado por Brasil. Sin embargo, en este nuevo ‘mini-torneo’, perdió todos los enfrentamientos y ni siquiera fue capaz de anotar un gol.

“Ya tendremos la posibilidad de analizarlo más claramente, pero hay que hacer una autocrítica sobre eso. Netamente, para nosotros fue un mal hexagonal”, expresó el DT.

“La primera fase fue muy buena, había una expectativa importante en un grupo muy difícil y estuvimos a la altura”, destacó.

En relación a lo mismo, Caputto sostuvo que “cuando uno llega a este torneo lo más importante es jugar la mayor cantidad de partidos, que son nueve. Los jugamos”.

“De 23 futbolistas jugaron 22, eso también es importante por la experiencia. Hay jugadores muy proyectables para la sub 20 que viene en 2025″, complementó.

Finalmente, Hernán Caputto se negó a hablar de fracaso, haciendo hincapié en que “jugar los nueve partidos siempre es muy bueno, independiente de los resultados. Los jugadores van sumando experiencias a lo largo de estos torneos. Eso seguro que será valorable el día de mañana para estos futbolistas que tienen futuro para otras selecciones”, concluyó.