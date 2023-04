La Roja Sub 17 podría clasificar a la Copa del Mundo de la categoría, pese a estar eliminada matemáticamente en el Sudamericano de Ecuador

La selección chilena Sub 17 llegó a afrontar el hexagonal final del Sudamericano con la ‘chapa’ de candidato a alcanzar uno de los cupos al Mundial, luego de terminar segundo en el Grupo A.

Sin embargo, La Roja de Hernán Caputto ha tenido una fase final para el olvido con derrotas ante Argentina, Ecuador, Venezuela y Brasil, sin goles a favor y con 10 en contra.

Pese a este desastroso escenario, al ‘Equipo de Todos’ se le abre una chance para llegar a la Copa del Mundo de la categoría, a jugarse en noviembre y diciembre del presente año.

Como la FIFA le quitó la organización a Perú, debido al difícil momento que atraviesa el país por los diversos conflictos sociales, el torneo máximo del balompié aún no tiene sede definida. Y allí el periodista Fernando Tapia, en Radio Pauta, abrió el camino a la ilusión.

“Brasil estaría, lo ponemos en condicional porque hasta el momento no hay nada oficial, queriendo ser sede del Mundial Sub 17, y en ese caso: ¿corre o no la lista? Buena pregunta, porque en ese caso entre Chile y Paraguay está la disputa por el quinto puesto”, indicó.

Ante esto, el duelo entre el combinado nacional (6º con cero puntos) y la ‘Albirroja’ (5º con una unidad) de este domingo toma un protagonismo insospechado: el ganador podría tener la oportunidad de llegar a la Copa del Mundo.

La selección chilena enfrentará a los paraguayos a las 17:30 horas del día 23 de abril, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito.