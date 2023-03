La Roja Sub 17 sigue alistando su debut para el Sudamericano de la categoría en Ecuador, certamen que entrega cuatro cupos al Mundial de Perú, y que arranca este jueves.

El equipo comandado por Hernán Caputto, vale recordar, fue sorteado en el grupo A junto a Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay, por lo que tendrá duros encuentros si quiere estar en el hexagonal final.

Y para alentar a la distancia al ‘equipo de todos’, se podrá hacer a través de televisión abierta.

Lo anterior, luego de que TVN anunciara que transmitirá todos los encuentros del combinado nacional en el certamen Sub 20.

Los duelos podrán presenciarse a través de la pantalla de TVN y TVN Play, y contarán con la participación de Gustavo Huerta, Pedro Carcuro, Fernando Tapia y Mauricio Pinilla.

¿Cuándo juega La Roja Sub 17? Chile debuta en el Sudamericano este sábado 1 de abril, cuando enfrente a Brasil desde las 18:30 horas.

Chile vs Brasil, sábado 1 de abril, 18:30 horas.

Chile vs Uruguay, lunes 3 de abril, 17:30 horas.

Chile vs Colombia, miércoles 5 de abril, 17:30 horas.

Chile vs Ecuador, viernes 7 de abril, 20:00 horas.