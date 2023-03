Gabriel Suazo, defensa de la Selección chilena, anticipó lo que será el partido amistoso de La Roja ante Paraguay.

El exjugador de Colo Colo, hoy en el Toulouse de la Ligue 1 de Francia, asistió junto a Gary Medel a la conferencia de prensa de este martes donde, al igual que el ‘Pitbull’, dejó varios comentarios para destacar.

Respecto al choque con la Albirroja, Suazo afirmó que “el objetivo es ganar, pero lo principal es encontrar el estilo de juego que llevó a esta Selección a ser campeona de América”.

“Queremos ser protagonistas, y este proceso nuevo va por ahí, va por ese camino. Esta vez será una semana de entrenamientos, más larga, nos ayuda para tener más tiempo juntos”, añadió el lateral por izquierda.

Luego, consultado por su adaptación al fútbol francés, ‘Gabi’ recalcó que “no es para nada sencillo. Pero uno va con la convicción de competir, de estar. Me tocó iniciar a mitad de temporada, trabajé de la mejor forma para poder venir a la Selección y eso me ha ayudado mucho para conseguir una plaza de titular en el club”.

“Creo que en Chile hay calidad de jugadores muy buena. El tema también va en la mentalidad, que es muy importante que el jugador chileno la tenga. La ambición de salir a Europa y crecer en el fútbol competitivo. Lamentablemente los equipos chilenos no han podido competir internacionalmente y los clubes europeos en eso se fijan”, añadió Gabriel Suazo.

Respecto a la competencia por un lugar en la oncena titular, el jugador del Toulouse indicó que “ya vengo compitiendo con Eugenio Mena y otros compañeros. Obviamente uno viene para poder ser titular, tanto él como yo. Eso está claro. Es lo lindo y lo bueno para tener un gran nivel en la Selección”.

Para cerrar, el ex Colo Colo no escatimó en elogios para la Generación Dorada: “Gary, Arturo, Alexis, Claudio… ellos me enseñaron a ganar, me demostraron que se le puede ganar a cualquier Selección. Crecí siendo sparring de ellos, me ha tocado compartir mucho con ellos y hoy estar acá, en primera persona. Quiero conseguir cosas importantes porque ellos me demostraron que se puede conseguir cosas importantes”.