Un increíble penal cometido por Yanir Salazar terminó con La Roja Sub 20 cayendo por 1-0 ante Venezuela, en el cierre del Grupo B, y quedando fuera en primera fase del Sudamericano de la categoría ‘Colombia 2023’.

Corría el minuto 46 cuando el defensor de Universidad de Chile intentó despejar de cabeza en el área, pero calculó mal y al caer el balón pegó en su mano. El juez no dudó en cobrar la pena máxima.

Brayan Alcócer se paró desde los 12 pasos y no falló con un potente remate al centro del arco que dejó sin opción al golero Vicente Reyes.

Con este resultado, Chile se quedó sin hexagonal final, sin Mundial y diciendo adiós tempranamente a certamen regional. Fracaso total en tierras cafeteras.

