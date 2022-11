La Roja de Eduardo Berizzo no logra ganar, hoy firmó un amargo empate 0-0 ante Eslovaquia en amistoso, y los hinchas ya comienzan a perder la paciencia con el DT campeón con O’Higgins en 2013 y exseleccionador de Paraguay.

Los aficionados del ‘Equipo de Todos’ no le perdonan al ‘Toto’ los tardíos cambios realizados en Bratislava. Realizó cuatro modificaciones en el estadio Tehelné pole y tres de ellas ya cerca del pitazo final.

En detalle, Lucas Assasi y Francisco Sierralta entraron a los 82 minutos por Diego Rubio y Gary Medel, respectivamente. A los 86’, en tanto, Arturo Vidal dejó el campo para permitir el ingreso de Joaquín Montecinos.

Esta situación molestó de sobremanera a los internautas que siguieron los pormenores del último cruce del seleccionado nacional en el 2022.

“El perking Vidal salió cuando él decidió que quería salir, ese es el nivel de liderazgo de Berizzo”, “cambios tardes…no pone a la nueva camada” y “los cambios que realiza es al minuto 89 no sirve de nada burrizo“, fueron algunos de los comentarios.

A pesar de todo hay que seguir apoyando a la selección , chile jugo un poco mejor pero sigue faltando gol , que te digo de Berizzo cambios tardes y obsesionado con la victoria que no pone para lo que vino que sería la nueva camada.

Despidan al chanta de berizzo wn no hemos ganado ningún partido y a parte no hace jugar a los más jóvenes insiste jugar con los viejos, los cambios que realiza es al minuto 89 no sirve de nada burrizo

— 🦊Mister Fox🦊 (@Mister01321478) November 20, 2022