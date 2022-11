Felipe Bianchi, periodista de ESPN, aseguró que dos jóvenes jugadores de Universidad de Chile no tienen nada que hacer en la convocatoria de Eduardo Berizzo para los amistosos ante Polonia y Eslovaquia.

De cara a los encuentros de La Roja en suelo europeo, en la previa del arranque del Mundial de Qatar 2022, el comunicador las emprendió contra Lucas Assadi y Darío Osorio y los trató de “sobrevalorados”.

Durante la última emisión de Equipo F, Bianchi aseguró que “por lo que han hecho en La U, Osorio y Assadi no tienen ni un galón para ser titulares en la Selección, pero ni por casualidad”.

“A mí me parece que han sido absolutamente sobrevalorados, que no han mostrado nada”, agregó luego el comunicador.

Ante el reproche de sus compañeros Francisco Sagredo y Cristián Caamaño, Felipe Bianchi no se detuvo ahí y continuó con sus cuestionamientos a los jugadores de La U.

“Assadi sin dudas es un buen jugador, que muestra facetas de talento. Pero dime tú qué partido La U lo ganó por Assadi. Que uno diga ‘qué partido extraordinario jugó Assadi’. Ninguno”, insistió el periodista.

“Yo creo que son súper talentosos los dos, al punto que debiesen ser titulares en una Selección Sub 23”, concluyó Bianchi.

Vale recordar que La Roja desafía a Polonia este miércoles 16 de noviembre, a contar de las 14:00 horas. Luego, el domingo 20, el equipo de Eduardo Berizzo enfrentará a Eslovaquia.

