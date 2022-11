El delantero nacional Ben Brereton Díaz, goleador del Blackburn Rovers, se convirtió en una sensible baja de la selección chilena para los amistosos ante Polonia y Eslovaquia, a jugarse el 16 y 20 de noviembre, respectivamente.

El ariete que ha marcado 10 goles con el elenco de la Championship League esta temporada fue convocado el pasado 7 de noviembre por Eduardo Berizzo para estos amistosos en Europa.

Sin embargo, Blackburn dio en la presente jornada un duro golpe a las ilusiones chilenas al anunciar que el oriundo de Stoke no será parte del ‘Equipo de Todos’ en sus próximos desafíos.

“Debido al agotador calendario del jugador en las últimas semanas y meses, Brereton Díaz no será liberado para el servicio internacional y, en cambio, se le dará un merecido descanso durante el receso de la Copa del Mundo”, informó ‘The Rose’.

Además, el entrenador del cuadro inglés, el danés Jon Dahl Tomasson, declaró que “Ben siempre quiere hacerlo bien para Chile, es algo muy importante para él, pero por otro lado también necesita descansar, por lo que lo mantendremos en casa en esta ocasión”.

“Estoy seguro de que a Ben le encantaría ir, porque siempre quiere ayudar a todos los equipos del mundo, porque ama mucho el juego, pero por otro lado, debemos proteger y cuidar a Ben como club”, complementó.

Para terminar, Tomasson señaló que el chileno “marcó su gol número 50 el otro día contra West Ham y qué gol fue. Siempre intentará dar lo mejor de sí mismo e intentará hacer un buen partido para los Rovers. Estoy feliz de que siempre muestre compromiso con Rovers, siempre es muy profesional y siempre tiene una gran actitud en ese sentido”.

🇨🇱 Ben Brereton Diaz has been withdrawn from the Chile squad for their two upcoming friendlies.#Rovers 🔵⚪️https://t.co/Lay0YZbv5a

