La Selección chilena femenina Sub 17 tuvo este martes un histórico debut en el Mundial de la categoría de India 2022, superando 3-1 a Nueva Zelanda por el Grupo B.

La Roja de Alex Castro mostró una sólida actuación ante las ‘All Whites’ y, la figura del encuentro, fue la jugadora Anaís Cifuentes.

La futbolista de Colo Colo fue de lo mejor en el combinado nacional y, a los 63 minutos, sentenció el triunfo chileno con un golazo.

Con un certero disparo desde 25 metros, Cifuentes batió a la portera Aimee Danieli y desató los festejos de La Roja.

Un gol que, incluso, fue destacado por FIFA. En las redes sociales oficiales del ente rector del fútbol mundial, se pudo apreciar el imparable remate de la figura nacional.

“¡Soberbio gol de Anaís Cifuentes para poner el 3-1 de La Roja ante Nueva Zelanda en el estreno de su grupo!”, escribieron desde FIFA.

Vale señalar que el próximo duelo de el combinado femenino Sub 17 será este viernes 14 de octubre, cuando deban enfrentar a Alemania.

A superb strike from Anais Cifuentes to put @LaRoja 3-1 up against New Zealand in their group opener! ☄️#U17WWC | #KickOffTheDream pic.twitter.com/bigVJGfnGi

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 11, 2022